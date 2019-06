"Na hora do desaparecimento de Agustina, um documentário lançado em 2005 ajuda a recuperar a vida da escritora. “Nasci Adulta e Morrerei Criança”, de António José de Almeida, conta com o testemunho da filha Mónica Baldaque e de vultos da figura portuguesa, já desaparecidos, como João Bénard da Costa, Eduardo Prado Coelho ou Manoel de Oliveira. Do riso de criança ao temperamento sanguíneo, recorde a vida da escritora, que morreu esta segunda-feira aos 96 anos de idade.

“É das raras pessoas a quem nunca ouvi dizer um lugar comum”, dizia nesta obra João Bénard da Costa.

“É vulcânica, subterrânea”, comentava acerca da personalidade de Agustina Bessa-Luís o realizador Manoel de Oliveira.

“Sou uma pessoa alegre e isso não é por ser escritora, é um temperamento de pura gritadão para com a vida e tudo o que me rodeia”, dizia a escritora.