A dívida pública, em abril, aumentou para os 252,4 mil milhões de euros, um aumento de dois mil milhões de euros relativamente ao final do mês de março, mês em que registou 250,3 mil milhões de euros.

Os valores, divulgados esta segunda-feira pelo Banco de Portugal (BdP), revelam ainda que as emissões de títulos de dívida foram as principais contribuições para este aumento.

A nota do BdP revela também que “os ativos em depósitos das administrações públicas reduziram 0,3 mil milhões de euros, pelo que a dívida pública líquida de depósitos registou um aumento de 2,2 mil milhões de euros em relação ao mês anterior, totalizando 229,9 mil milhões de euros”.

Os dados do Banco de Portugal revelam ainda que o peso da dívida pública no Produto Interno Bruto (PIB) era de 123% no fim do primeiro trimestre deste ano.