Não somos nada

Perdidos nos nossos caprichos, vamos avançando na vida sem dar conta de que nos aproximamos do fim do caminho. Para muitas aventuras, já passou o tempo e quando confrontados com esta finitude, ressacamos como se nos tivessem dado uma notícia inesperada.

Não somos nada. Desde que nascemos até que morremos, passamos o tempo a construir quem somos, numa tentativa de alcançar a imortalidade através dos nossos feitos. Tudo gira em torno de nós próprios, das nossas vontades, dos nossos anseios, das nossas inseguranças e até das nossas arrogâncias.

A obra imperfeita de Deus que quando se vê refletida nas águas calmas de um lago vê a sublimação do seu ser: somos todos nós. Tal e qual Narciso, o jovem belo que não encontrou ninguém para amar e a quem se entregar, porque não havia alguém tão belo ou perfeito como ele. Até que um dia, viu o seu reflexo nas águas cristalinas de uma fonte e se apaixonou por si mesmo. Passava os dias a venerar a sua perfeição, a beleza do jovem que estava do outro lado do reflexo, descurando a sua própria essência e desconhecendo que se amava a si próprio. Pobres dos que só se veem a si próprios… O destino é solitário e infeliz, ainda que carreguem todas as riquezas deste mundo. Mas não é só de Narciso que o mito grego conta a história, mas de uma outra personagem que também corremos o risco de nos rever: Eco. Eco era a ninfa mais formosa de todas as ninfas e, quando se cruzou com Narciso, rendeu-se sem hesitação aos seus encantos. Os seus amores pelo jovem Narciso não eram correspondidos e Eco não conseguia pensar em mais nada para além dele. Esqueceu-se de si, do que a fazia feliz e repetia, vezes sem conta, palavras de amor com a esperança que chegassem ao coração de Narciso. Quando percebeu que só teria indiferença daquele que tinha escolhido para receber o seu amor, sentiu-se despeitada e lançou-lhe uma maldição: Narciso nunca veria o seu amor correspondido, quando se apaixonasse. E assim foi.

Em todos nós há uma parte de Narciso e outra de Eco, que se manifestam em situações de insegurança ou de soberba. Somos tão perfeitos que não encontramos quem esteja à nossa altura ou, por outro lado, somos tão cheios de nós que não concebemos a possibilidade de sermos rejeitados por outro.

Chegámos a um ponto em que tudo se centra no nosso meridiano e naquilo que pensamos ser, ou ter direito a ser e a ter. Exigimos sem dar, simplesmente porque nos assiste o direito de ter. Descuramos a nossa obrigação de dar, repondo o equilíbrio das forças invisíveis que alinham a nossa vida, ou das energias que nos rodeiam, positivas e negativas. Estamos continuamente em modo de receber dos outros, com a mão estendida, e não temos tempo para esperar pela oportunidade do outro para dar o que exigimos.

Perdidos nos nossos caprichos e “pequenezas”, vamos avançando na vida, sem dar conta que nos aproximamos do fim do caminho. Para muitas aventuras, já passou o tempo de as vivermos e quando confrontados com esta finitude, ressacamos como se nos tivessem dado uma notícia inesperada, de tão distraídos que andamos.

Mas nada se assemelha à antecipação do dia final. Ao dia de hoje, sentimos que crescemos todos os dias e que nada, nem ninguém, irá diminuir aquilo em que nos tornamos. Uma falsa sensação de invencibilidade com um pozinho de imortalidade à mistura, que alimenta um estado letárgico autoinduzido, e evita que pensemos nesse final. Por essa mesma razão, não pensamos no nosso final, nem no final dos que nos estão próximos e quando essa realidade bate à porta, a grande maioria tem a solução pronta, incutida por uma sociedade altamente instruída e objetiva, afastando qualquer penalização para os envolvidos nessas situações complicadas. A fórmula é simples e higiénica, mental e fisicamente falando: pega-se no sofrimento alheio, medica-se e coloca-se à guarda de outro.

Desta forma, nunca seremos confrontados com o nosso próprio final e com aquilo que realmente importa depois de toda uma existência. Nos grandes clássicos da literatura, encontramos muitas histórias e reflexões sobre o percurso de um homem e sobre os seus últimos dias (A Morte de Ivan Ilitch; Crónica de uma morte anunciada; As intermitências da morte) e até nos é revelado o comportamento da natureza humana perante o fim, mas nada será tão esclarecedor como estar ao lado de alguém que pode estar a viver os seus últimos dias, ou de alguém que está em sofrimento.

Hoje, a sociedade considera que é uma violência privar com o sofrimento e sujeitar os indivíduos – leia-se, nós! – a experiências traumáticas. Ficam chocados se levamos uma criança a um funeral para se despedir de um tio, se acolhemos um avô doente em casa, se os ensinamos a olhar nos olhos de alguém agredido e perguntar se pode ajudar. Hoje, não queremos sentir nada. Nem sofrimento, nem amor. Queremos ser asséticos nos nossos sentimentos, porque sofrer custa horrores e ver os outros sofrer, recorda-nos da nossa finitude, do quão frágeis somos, apesar dos esforços envidados para sermos perfeitos e imortais.

Escreve quinzenalmente