Donald Trump irá chegar esta segunda-feira ao Reino Unido para uma visita oficial de três dias. É esperado que o Presidente americano chegue ao aeroporto de Londres, às 09h00.

Trump vai reunir-se com membros da família real britânica, incluindo a rainha Isabel II e com a primeira-ministra, Theresa May para discutir assuntos como a situação atual da empresa de tecnologia chinesa, Huawei e abordar os diferentes pontos de vista de ambos sobre a mudança climática.

É esperado que, durante esta manhã, o Presidente visite a Abadia de Westminster e se encontre com o Príncipe Carlos e a duquesa de Cornwall para tomar chá na Clarence House. A Rainha vai organizar um banquete no Palácio de Buckingham para dar as boas vindas ao presidente e à primeira-dama Melania Trump.

Já existem vários protestos planeados contra a presença de Trump por todo o país, inclusive em Londres, Manchester, Belfast e Birmingham. Durante a manhã de terça-feira, manifestantes vão reunir-se na Trafalgar Square para protestar.

As autoridades afirmam estar preparadas e contar com uma “equipa muito experiente” para lidar com a visita, segundo declarações dadas à BBC. Recorde-se que no ano passado a visita de Donald Trump obrigou a um investimento de 18 milhoes de libras em operações de segurança.