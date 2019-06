Corrida difícil e com alguns contratempos, contudo contente por terminar perto dos pontos e a uma distância mais curta dos primeiros. O trabalho árduo recompensa. Obrigado por todo o vosso apoio.👌🏼🇵🇹🇮🇹 Hard race with some setbacks, yet glad to finish near the points and with a shorter distance of the first ones. Hard work pays off. Thank you for all of your support👌🏼🇵🇹🇮🇹 #Turma88 #NextLevel #SomosTodosMiguel #VamosMiguel #ItalianGP #MotoGP @motogp @redbullktmtech3 @meoinstagram @hyundaipt @sporttvportugal @ixon_official @alpinestars @shark_helmets @feedzai @rudyproject @fludoswisswatches @autodromodoalgarve @acp_pt

