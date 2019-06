Depois de os termómetros terem ultrapassado os 30 graus celsius no fim de semana, as temperaturas voltam a descer durante esta semana.

As temperaturas vão descer cerca de 10 graus já nos próximos dias. Mas as más notícias não se ficam por aqui. De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), a chuva vai regressar.

Paula Leitão, meteorologista no IPMA, revelou à TSF que esta terça-feira a chuva chega às regiões Norte e Centro do país.

Estas mudanças, de acordo com a meteorologista devem-se ao facto de o vento mudar o seu sentido. Hoje, “o vento já rodou para o quadrante oeste, portanto em vez de nos transportar uma massa de ar quente e seca está a transportar uma massa de ar fresca e húmida que vem do mar”, esclareceu.