Um pai matou o filho, este sábado à noite, com uma arma branca, na freguesia da Ilha, concelho de Pombal. O pai, de 60 anos, terá esfaqueado o filho, de 36 anos, na zona do coração, durante uma discussão familiar.

Quando os meios de socorro chegaram ao local tentaram reanimar a vítima, mas sem sucesso, uma vez que esta “já não apresentava sinais vitais”, disse o comandante dos Bombeiros Voluntários de Pombal, Paulo Albano, ao Jornal de Notícias, completando que o óbito acabou por ser declarado no local.

O comandante revelou ainda que o pai estaria alcoolizado: “Terá sido durante uma discussão familiar, talvez com algum excesso de álcool, que o pai deu uma única facada no filho, na zona do coração”. E adiantou que a vítima não era portuguesa, tendo vindo para Portugal há cerca de um mês do Uzbequistão - país de onde era natural.

À Lusa, fonte da GNR de Leiria afirmou que a agressão não terá sido premeditada. A autoridade acredita que a vítima se terá colocado no meio de uma discussão que o seu pai estava a ter com outra pessoa. A vítima ter-se-á colocado em frente à outra pessoa, acabando por ser esfaqueado pelo próprio pai.

O homem já foi detido pela GNR e o caso está agora nas mãos da Polícia Judiciária de Coimbra.