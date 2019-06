Foram identificados cinco homens e quatro mulheres, na última quinta-feira, pela venda de substâncias ilícitas. Os alegados criminosos, com idades compreendidas entre os 35 e os 50 anos, operavam no Funchal, cidade da ilha da Madeira.

De acordo com uma nota publicada no site da GNR, foram apreendidas 227 caixas que continham, no total, 1683 paus de incenso. Os factos criminosos foram descobertos no decorrer de uma ação de fiscalização a nove estabelecimentos comerciais, “com o objetivo de detetar situações relativas à detenção e comércio de substâncias ilícitas”, como se pode ler no site da mesma força de segurança.

Sublinhe-se que os paus de incenso foram submetidos a testes de despistagem de substâncias estupefacientes e psicotrópicas, tendo o resultado sido positivo (cannabis).