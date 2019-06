O acidente ocorreu durante a tarde de sábado, na localidade de Magusteiro, da freguesia de Rio Douro, no concelho de Cabeceiras de Basto, tendo causado ferimentos não graves em todos os ocupantes, um dos quais com fraturas nos membros superiores e inferiores, de acordo com as primeiras informações recolhidas naquele lugar, uma zona do distrito de Braga que faz ligação com o distrito de Vila Real, através de Salto, para a Montalegre.

O socorro das vítimas, todas residentes na zona da Figueira da Foz, esteve a cargo dos Bombeiros Voluntários Cabeceirenses e dos Bombeiros Voluntários de Salto, tendo sido os sinistrados transportados ao Hospital de Nossa Senhora da Conceição, em Guimarães, com o trânsito regularizado e esta ocorrência registada pela GNR de Cabeceiras de Basto.