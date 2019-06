A linha Saúde 24 atende cerca de três mil chamadas por dia. No verão, os pedidos de ajuda devido ao calor aumentam. Com as previsões a apontar para um verão quente, o i recupera os impactos sentidos nos últimos anos.

O investigador João Vasconcelos defende mudanças no desenho urbano para atenuar o efeito do calor extremo e maior articulação entre as autoridades de saúde e comunidades. Em Viseu, a tradição ajudou a dar respostas: igrejas podem servir de abrigo.

As ondas de calor, enquanto fenómeno extremo, podem afetar não só as pessoas mais vulneráveis, mas todas. São vários os efeitos que pode ter na saúde, mas o corpo tem um mecanismo especial para lidar com as temperaturas altas, explica o especialista Gustavo Borges, mas há cuidados a ter.