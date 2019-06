O grupo Mello está disponível para negociar com o Estado o prolongamento do contrato da PPP de Vila Franca de Xira. Numa nota enviada ao i e ao SOL, a José de Mello Saúde diz que "irá avaliar, nos prazos devidos, o pedido do Estado para o prolongamento do contrato por dois a três anos."

O grupo considera que "este pedido de prolongamento do contrato por parte do Estado é o reconhecimento da qualidade da gestão atual e dos serviços prestados à população pelo hospital de Vila Franca de Xira."

O grupo é responsável pela gestão dos hospitais de Braga e Vila Franca. Enquanto entidade gestora de uma PPP, está em causa a aquisição e financiamento do equipamento médico necessário ao funcionamento da unidade hospitalar e a gestão da prestação dos serviços clínicos durante um período de 10 anos.