Um homem matou, esta sexta-feira, doze colegas de trabalho e feriu outros seis num edifício municipal em Virgina Beach, nos Estados Unidos.

O autor dos disparos, funcionário da câmara local, viria a ser abatido pela polícia, tendo ainda conseguido atingir um agente que foi salvo pelo colete à prova de bala.

Onze das vítimas morreram no local, sendo que a décima segundo não resistiu aos ferimentos e morreu a caminho do hospital, segundo o chefe da polícia local, James Cervera.

Alguns meios de comunicação norte-americanos adiantam que o homem teria conflitos no local de trabalho, no entanto o motivo do ataque não foi revelado pelas autoridades.

Virginia Beach é uma cidade que fica a 300 quilómetros a sul da capital dos Estados Unidos, Washington.