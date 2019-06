PSP vai disponibilizar 90 mil pulseiras a partir deste sábado, no âmbito do programa ‘Estou aqui’, anunciou o diretor do gabinete de imprensa e relações públicas da PSP, Alexandre Coimbra.

Este programa, que teve o seu início em 2012, pretende ajudar pais e educadores a encontrar crianças perdidas, dos dois aos dez anos.

As pulseiras da nova edição, válidas em Portugal em crianças tanto portuguesas como estrangeiras, podem ser pedidas aqui e vão estar ativas até dia 31 de maio de 2020.

A última edição deste projeto contou com 72.094 pulseiras solicitadas, sendo que, desde 2012, já se conta com 300 mil pedidos.