Portugal despediu-se do Mundial de sub-20, esta sexta-feira. Para passar à proxima fase, Portugal tinha de vencer mas conseguiu apenas um empate frente à África do Sul, na 3.ª jornada do Grupo F do Campeonato do Mundo.

Aos 19 minutos, Rafael Leão fez o 1-0 e apesar dos esforços da equipa da África do Sul, a equipa das quinas manteve-se em vantagem até ao final da primeira parte.

Depois do intervalo é que o cenário começou a piorar para a equipa portuguesa. Aos 51 minutos, o árbitro assinalou grande penalidade por considerar existir mão na bola de Diogo Leite na grande área portuguesa. James Monyane empatou o jogo, destruíndo assim as hipóteses de Portugal continuar no campeonato do mundo.

Portugal foi eliminado do Mundial e seguem em frente no Grupo F a Argentina e a Coreia do Sul.