O regulador energético aprovou esta sexta-feira uma descida de 2,2% nas tarifas e preços regulados de gás natural para clientes com consumo anual inferior ou igual a 10.000 metros cúbicos. Uma medida que, segundo a ERSE, vai afetar "apenas cerca de 280 mil consumidores que permanecem no comercializador de último recurso e que representam cerca de 3% do consumo total nacional".

“As tarifas transitórias de venda a clientes finais com um consumo anual de gás natural inferior ou igual a 10.000 m3 [metros cúbicos], que abrange os consumidores domésticos e serviços, a vigorar a partir de 01 de outubro de 2019, observam as seguintes variações: -2,2%”, lê-se no comunicado da Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) ,disse em comunicado.

Já os consumidores com a tarifa social beneficiarão de um desconto de 31,2% sobre as tarifas transitórias de venda a clientes finais, conforme despacho do membro do Governo responsável pela área da energia.

Estas tarifas transitórias vão vigorar entre 1 de outubro e 30 de setembro de 2020.