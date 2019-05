No próximo domingo realiza-se o 1º Encontro de Bloggers de Viagem portugueses, no Palácio da Bolsa do Porto. No evento estarão cerca de 100 bloggers.

Os objetivos deste evento passam por “unir a comunidade de bloggers de viagens, proporcionando um espaço inspiracional e de intercâmbio de ideias e competências”, como afirma Filipe Morato Gomes, presidente da Associação de Bloggers de Viagem Portugueses (ABVP). "Consciencializar os 'bloggers' para as questões de ética, como as observadas no jornalismo" é um outro objetivo, refere o vice-presidente da ABVP, Rui Batista.

Nomes como João Cajuda, videógrafo português, Sandra Costa, editora da revista Fugas, Leonardo e Rachel Spencer, autores do blogue Viajo Logo Existo, Analucia Rodriguez, autora do blogue Viajar para Vivir, e Conor MacNeill, fotógrafo norte-irlandês, serão algumas das pessoas que vão participar na atividade.

O evento, “aberto a todos os amantes de viagens”, como afirma a Presidente da Mesa da Assembleia Geral da ABVP, Carla Mota, tem um custo de 5 euros para os associados e 15 euros para as restantes pessoas.