Dançou, cantou e depois… ganhou bilhetes para o festival de verão. A sorte grande saiu a quem passou pelo Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia (MAAT), em Lisboa. Durante a nova campanha da EDP ligada às áreas da música e do desporto – que começou ontem e termina amanhã –, todos os participantes ganham prémios.

A nova campanha, denominada Let’s Go, tem como objetivo mobilizar os portugueses e dar a conhecer os novos projetos da EDP no mundo da música e do desporto. “Quando eu entrei para a EDP [há cerca de 14 anos], estávamos apenas no ciclismo e em duas maratonas. Houve uma necessidade de reposicionar a marca para com os seus clientes. Identificou-se um conjunto de territórios: a música e os desportos que tinham a ver com o mar. Andámos a aprender com o mercado durante vários anos para perceber qual era a melhor forma de nos posicionarmos”, explica Paulo Campos Costa, diretor de coordenação global de marca, marketing e comunicação. Agora, a empresa sentiu que estava na altura de assumir uma postura mais diferenciadora: “Com o Let’s Go queremos que as pessoas saiam, não estejam confortáveis em casa e se sintam desafiadas”, diz o responsável.

Trata-se de uma campanha inovadora, descontraída, divertida e (muito) proveitosa para quem nela participa. Ontem, o autocarro EDP Let’s Go esteve no MAAT a oferecer bilhetes para os festivais de verão, dorsais para maratonas, entradas duplas para as competições de surf que a EDP apoia e para o World Bike Tour. Para isso bastava mostrar os dotes artísticos. Mas mostrar “a sério”.

“As pessoas são desafiadas a participar num karaoke. Mas têm de participar a sério no desafio! Consoante a participação que tiverem, podem ganhar um bilhete para o festival ou um lápis Let’s Go”, explica Paulo Campos Costa. E se lhe calhar o lápis é porque não está a encarnar a estrela de rock que há em si...

Pela primeira vez, a EDP introduziu o seu novo posicionamento na música e no desporto com uma campanha teaser, sem qualquer associação à marca. Numa campanha multimeios, o novo claim de comunicação começou a aparecer discretamente no cinema, televisão, imprensa, digital e através de influenciadores, sem que nenhum dos portugueses desconfiasse que por detrás se encontrava a marca EDP. Entretanto, a elétrica assumiu o seu papel e aventurou-se nesta iniciativa que, segundo o responsável de comunicação e marketing, está a andar sobre rodas. “Usámos muito as redes sociais para promover esta ação e a verdade é que tem sido um êxito no que diz respeito ao crescimento orgânico nas páginas oficiais da EDP”, refere Paulo Campos Costa.

Amanhã, o autocarro ruma ao LX Factory para mais uma iniciativa, entre as 12h00 e as 20h00. Sábado será o último dia desta campanha. Para participar terá de se deslocar até ao MAAT entre as 10h00 e as 17h00. No último dia poderá ouvir ao vivo os LOT, banda-revelação portuguesa que, em conjunto com Concha Sacchetti, criou o tema Let’s Go.

A EDP irá continuar a promover campanhas relacionadas com as áreas da música e do desporto ao longo do ano. As próximas deverão ser já no arranque da época dos festivais de verão.