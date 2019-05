“Já o nosso grande Cristiano Ronaldo dizia: isto é como o ketchup. Quando aparece o primeiro [golo], aparecem os outros todos”. A frase pertence a Jota, uma das grandes figuras da seleção portuguesa de sub-20, e foi dita após o apito final da partida frente à Argentina, na segunda ronda da fase de grupos do Mundial que vai decorrendo na Polónia e que Portugal perdeu por 2-0.

A falta de eficácia, como frisou o atacante do Benfica, terá sido a principal pecha da equipa de Hélio Sousa. Será, por isso, o aspeto que mais urge melhorar para a partida desta sexta-feira, frente à África do Sul, de cariz absolutamente decisivo para o futuro de Portugal na prova: a equipa das Quinas até pode conseguir o apuramento para os oitavos-de-final com um empate, seja no segundo lugar do grupo ou mesmo no terceiro – apuram-se os quatro melhores terceiros de entre seis grupos –, mas o ideal seria mesmo vencer e garantir assim de forma direta o segundo lugar e o apuramento.

“Foi muito raro esta geração ficar a zero nos jogos. No último Europeu, esta equipa fez 17 golos em cinco jogos e, no anterior, tinha feito 15. É uma equipa que costuma ser eficaz, mas, neste momento, estamos com algum défice nesse capítulo. No entanto, temos equipa e jogadores capazes. Temos de ser mais eficazes do que temos sido e vamos procurar a vitória para não dependermos de ninguém”, afirmava esta quinta-feira o selecionador nacional, na antevisão da partida que se realiza a partir das 19h30 e que irá definir o futuro luso na prova.

A África do Sul, que conta com um “infiltrado” (Kobamelo Kodisang, extremo que alinha em Portugal, na Sanjoanense), conta por derrotas os dois jogos realizados (2-5 com a Argentina e 0-1 frente à Coreia do Sul), mas um triunfo com muitos golos frente a Portugal ainda lhe poderia garantir o apuramento. Um cenário que, todavia, nem passa pela cabeça dos responsáveis lusos. “É uma equipa muito capaz e com argumentos, mas temos toda a capacidade para sairmos vencedores de qualquer jogo neste Mundial e queremos que haja mais”, realçou Hélio Sousa.

No seio da equipa portuguesa, continua a reinar a tranquilidade. Pelo menos é o que se depreende das palavras de Rafael Leão. “No último Europeu também aconteceu isto, perdemos um jogo na fase de grupos mas isso não abalou o grupo. Estamos todos juntos e queremos estar na próxima fase. Sabemos que o último jogo é muito importante e vamos fazer tudo para conquistar os três pontos. Só dependemos de nós e isso tranquiliza-nos um pouco. Temos confiança na nossa qualidade e já provámos o que valemos”, frisou o avançado do Lille, reforçando de resto o que Jota havia dito após o desaire com a Argentina: “No Europeu [de sub-19] passado, perdemos com a Itália [na fase de grupos] e depois jogámos contra eles na final e ganhámos. O importante é pensarmos jogo a jogo. Se continuarmos a jogar desta forma, com dinâmica, acho que vamos fazer um excelente torneio”.