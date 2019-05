Ott Tänak voltou a ser o mais rápido, em Arganil 1, e assume a liderança da prova, numa terceira classificativa do WRC Vodafone Rally de Portugal que definitivamente deixou de fora da vitória final o francês Sébastien Loeb e o espanhol Dani Sordo, ambos com problemas de combustível sentidos nos Hyundai de Sébastien Loeb e de Dani Sordo, em que Sébastien Loeb perdeu mais de 15 minutos, enquanto Dani Sordo atrasou mais de 18.

A Hyundai já diagnosticou o problema e vai tentar resolvê-lo para as Especiais da tarde, na região Centro, onde “o melhor rali do mundo” voltou 18 anos depois, para durante este fim de semana voltar a rumar ao Norte, principalmente pelas zonas interiores do distrito de Braga, nomeadamente nos concelhos de Vieira do Minho, cabeceiras de Basto e Fafe.

Numa PE3 marcada pelas avarias nos carros de Loeb e Sordo, que os arredam da luta pela vitória, o jovem estónio Ott Tänak, de 35 anos, é o novo líder, ao volante de Toyota Yaris.

Mas neste primeiro grande dia da principal prova automobilística mundial organizada no nosso país pelo Automóvel Clube de Portugal, o grande destaque em termos de equipas é também para a Toyota, que ocupa integralmente o pódio após esta primeira secção do WRC Vodafone Rally de Portugal 2019, com Jari-Matti Latvala na segunda posição, a 6,9s, e Kris Meeke na terceira, a 14,0s, sempre com o público a aderir em grande massa.

Mas o jovem belga Thierry Neuville, de 30 anos, é o segundo mais rápido nesta especial, a 1,7s do vencedor e na frente, respetivamente, de Latvala (+5,3s) e Meeke (+5,8s), enquanto o francês Sébastien Ogier conseguiu limitar um pouco o dano, perdendo apenas 6,5s para Tänak. Na geral, já está a 23,1s do piloto estónio, sendo que os segundos mais rápidos da terceira especial foram Thierry Neuville/Nicolas Gilsoul (Hyundai i20 WRC), passando para a sétima posição da geral, aguardando-se os desenvolvimentos desta tarde.

Jari-Matti Latvala/Mikka Anttila (Toyota Yaris WRC) continuam a postar bons tempos, ao serem mais uma vez segundos nesta terceira especial. Passado os problemas de intercomunicadores, Kris Meeke/Sebastian Marshall (Toyota Yaris WRC) ficaram em terceiro, enquanto Esapekka Lappi/Janne Ferme (Citroen C3 WRC) também tiveram problemas nesta especial, com um furo, estando a GNR atenta a todos os pormenores da segurança da prova, contendo o entusiasmo do público, que compareceu de novo em peso.