16 pessoas perderam a vida na passada terça-feira, após um ataque a um camião entre Mucojo e Quiterajo, no norte de Moçambique. O camião destinava-se ao transporte de pessoas e mercadorias.

Durante a emboscada, das pessoas que se encontravam dentro do camião, oito morreram queimadas depois de os atacantes terem incendiado o veículo. As oito vítimas acabaram por ser enterradas no local, segundo afirmaram fontes locais.

Foi ainda prestado auxílio a sete pessoas que acabaram por morrer devido aos ferimentos das balas atiradas pelos atacantes. Foi também encontrado um outro corpo de alguém que terá tentado fugir. O corpo foi encontrado próximo ao local do ataque, como referem as mesmas fontes.