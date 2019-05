O Produto Interno Bruto (PIB) português aumentou 1,8% no primeiro trimestre deste ano em termos homólogos, acima dos 1,7% do trimestre anterior, e subiu 0,5% em cadeia. Os dados foram revelados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) e justificam esta subida com a forte aceleração do investimento que subiu 17,8% – quando no ano quatro trimestre de 2018 tinha atingido um crescimento de 7,4%. Trata-se do valor mais elevado desde que há dados.

"O peso do investimento e das exportações no PIB atinge os 68% pela primeira vez. Assim, este é o crescimento da economia portuguesa mais sustentável desde 1995", revelou o ministério das Finanças, em comunicado.

Esta subida, segundo o INE, «refletiu sobretudo a evolução das componentes da FBCF [investimento] em Construção e em Outras Máquinas e Equipamentos, bem como o aumento significativo de existências associado à aceleração expressiva das importações de bens».

O gabinete de Mário Centeno destaca "a notável aceleração do investimento, com uma taxa de variação homóloga de 17,8% (7,4% no trimestre anterior), a progressão mais significativa desde 1995. O valor do investimento é o mais alto desde 2010 em termos reais", acrescentando que "estes dados traduzem o aumento da confiança na evolução da economia portuguesa, que vinha já sendo refletida nos indicadores coincidentes do Banco de Portugal, nos indicadores de confiança divulgados recentemente pelo INE, reforçando as bases para um saudável crescimento futuro do país".

Já o consumo privado das famílias residentes abrandou em volume, passando de um crescimento homólogo de 2,9% no 4º trimestre para 2,5%.

"A procura interna deu um contributo de 4,8% para o crescimento da economia no primeiro trimestre em termos homólogos (2,2% face ao último trimestre do ano), compensando o abrandamento das exportações, e consequentemente da procura externa líquida", disse o ministério, lembrando que "as exportações registaram uma taxa de variação homóloga de 3,4%, em aceleração face ao crescimento homólogo do trimestre anterior, que havia sido de 0,6%. O peso das exportações no PIB atingiu 68%, renovando o máximo que havia sido atingido no início de 2018".

O gabinete de Mário Centeno lembra também que "o emprego ajustado de sazonalidade aumentou 1,5% em termos homólogos, com mais 70.000 pessoas a trabalhar face ao mesmo trimestre de 2018. Tratase de uma evolução muito positiva, associada à acentuada redução de desemprego que se tem verificado, e que trouxe a taxa de desemprego para 6,8% no primeiro trimestre do ano. No primeiro trimestre atingiu-se também o maior volume de emprego desde 2010, com 4.966.900 pessoas empregadas. Estes dados refletem o esforço que os portugueses têm feito ao longo dos últimos anos no reforço das bases sustentáveis de crescimento da economia nacional, permitindo a criação de mais e melhor emprego, e a convergência com os parceiros europeus".