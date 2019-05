Do aparatoso acidente de viação resultou um ferido ligeiro, envolvendo os cinco carros, ao início da tarde de quinta-feira, na confluência da Rua do Sardoal com a Praça Cidade de Igualada, no centro da cidade de Guimarães.

Os Bombeiros Voluntários de Guimarães receberam o alerta ao princípio da tarde, tendo enviado para o local os meios de socorro.

A PSP de Guimarães registou a ocorrência e regularizou o trânsito na zona.