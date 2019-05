A VII Gala Grande Área do Futebol Amador decorrerá em Vieira do Minho, na noite de 14 de junho, sendo já um evento de referência para o futebol, em todo o distrito de Braga.

O evento é realizado pela Rádio Alto Ave, que leva acabo a sétima edição da Gala Grande Área, tendo como seu objetivo o reconhecimento ao futebol do distrito de Braga, a nível do futebol amador no escalão sénior.

Na Gala Grande Área são premiados os melhores jogadores e treinadores das três divisões (Primeira Divisão e as 4 séries, A, B, C e D), Divisão de Honra, duas séries (A e B), bem como o Pró-Nacional.

São homenagens feitas a quem muito deu de si ao futebol amador, bem como aos melhores jogadores das equipas do concelho de Vieira do Minho, sendo ainda premiados os melhores árbitros das três divisões.

A organização pertence ao Departamento de Desporto da Rádio Alto Ave, que tem apoio logístico da Câmara Municipal de Vieira do Minho, a par de algum comércio local, sendo que o principal patrocinador é a Altice.