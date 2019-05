Guilherme de Oliveira vai disputar, este fim de semana, a primeira prova do Euro Rotax Max Challenge 2019, no Adria Karting Raceway, uma competição de karting em Itália.

O vencedor do Open de Portugal de 2019, que lidera o Rotax Max Challenge Portugal, assim como o Campeonato de Portugal, revela “estar num bom momento de forma”, para enfrentar um forte e extenso pelotão de diferentes nacionalidades, apesar de ser um novato este ano na categoria sénior, com apenas 14 anos de idade.

O apertado calendário das principais competições nacionais e internacionais esta época tem obrigado vários pilotos a esforços redobrados - como é o caso de Guilherme de Oliveira. Mas faz a antevisão da jornada inaugural do Euro Rotax Max Challenge 2019 da categoria sénior que será disputada, no Adria Karting Raceway, em Itália, o jovem piloto português perspetivou com bastante entusiasmo uma prova com elevado grau de dificuldade.

“Vai ser certamente uma experiência muito positiva correr pela primeira vez no Europeu de Karting Rotax na categoria sénior, embora esta época já tenha disputado o Open da especialidade como sénior”, referiu ao i Guilherme de Oliveira.

“Contudo, a exigência é agora diferente, pois estarão em competição quase seis dezenas de pilotos oriundos de vários países e muito experientes”, destacou o jovem piloto, de 14 anos de idade, adiantando que “nunca corri no Circuito de Adria, será mais uma descoberta, mas por isso mesmo, o meu foco e o da minha equipa é adaptarmo-nos o mais rapidamente possível ao traçado”.

“Depois logo veremos em termos de resultados, mas dado que este é o primeiro ano que estou a competir na categoria sénior, o principal objetivo é garantir um lugar na final”, de acordo com Guilherme de Oliveira, que há cerca de um mês, na pista belga de Genk, a contar para o Open do Europeu Rotax – onde já competiram os principais candidatos ao título europeu sénior, qualificou-se para a final e viu a bandeira xadrez na quarta posição. Contudo, foi depois penalizado com cinco segundos por ter o spoiler dianteiro danificado, mas, ainda assim, garantiu o nono lugar.

No fim de semana, Guilherme de Oliveira reforçou a liderança no Rotax Max Challenge Portugal da categoria sénior, já que a contar para a segunda jornada dupla da competição, em Viana do Castelo, venceu as quatro finais.

O piloto de Vila Nova de Gaia, com raízes em Vouzela, também lidera o Campeonato de Portugal de Karting, que já teve três das cinco provas da competição, nos Circuitos de Bombarral, de Fátima e de Leiria.