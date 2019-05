A DECO deixou esta sexta-feira um alerta para quem está a pensar arrendar casa para as férias. Os perigos em torno dos anúnicios online são muitos e, por isso, a associação chamou a atenção para alguns dos cuidados que as pessoas devem ter para evitar serem vítimas de burla.

Se está à procura de uma casa para o período de férias através das redes sociais ou sites de anúncios desconhecidos, desconfie dos preços baixos, diz a DECO.

A defesa do consumidor recomenda ainda a que o consumidor faça um contacto pessoal com o anunciante, tentando assim perceber se o imóvel anunciado está registado como alojamento local antes de fazer qualquer pagamento. As pessoas devem ainda ter em atenção as condições de cancelamento.

Em caso de burla, a vítima deve denunciar o caso às autoridades.