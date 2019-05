Onde estão os almoços de família?

Esta semana cheguei a casa e perguntei à minha mãe pelo almoço de família no domingo. Disse-me que já não havia há algum tempo. Temos uma família muito unida e foi hábito, durante anos e anos, o almoço de domingo ser sempre em casa de alguém. A rodar, para ser justo. Para quem vivia por lá, era uma forma de convívio; para quem estava fora, era o regresso ao fim de semana para reencontros. Uma verdadeira algazarra entre mais novos e mais velhos que se dividiam em duas mesas por ser tanta gente. Aquelas piadas iguais semana após semana, quatro gerações juntas que se iam acompanhando e até amparando sempre presentes nas horas mais difíceis, mas também nos muitos bons momentos.

Senti um aperto e um certo vazio em mim. Percebo que quem vive noutras paragens vai voltando cada vez menos e, assim, as coisas vão-se perdendo. O sentimento de que deixa de fazer sentido alia-se àquele dia em que um não pode e o outro não faz um esforço, e acaba-se assim. Mas não devia ser. É a lei natural da vida que uns vão envelhecendo e outros vão nascendo, e que de uma família vão nascendo várias com todas as suas ramificações, e o desdobramento torna--se muito complicado, uma vez que não temos ainda (com muita pena minha ) o dom da ubiquidade. Isso faz com que deixe de existir “quórum” e o almoço dominical perca o seu significado.

Numa semana em que o meu primo se casa e em que eu, com muito orgulho, fui convidado para ser seu padrinho, os meus pensamentos remetem-me para esse bem tão valioso e que me foi sempre tão querido que é a instituição família. Aprendi desde cedo a criar esses laços profundos e cresci a ter a felicidade de ter pessoas ao meu lado que me querem realmente bem, que me protegem e me defendem até de olhos fechados. Um género de “um por todos e todos por um”, tal qual o lema dos Três Mosqueteiros Foi essa a razão de ter tido uma infância tão perfeita, cheia de memórias intensas e muitas histórias boas para contar. Vezes sem conta dou por mim a relembrar esses tempos em que as preocupações não me atingiam e os mais velhos faziam de tudo para proporcionar tudo aos mais novos, sempre dentro da educação dos princípios e valores orientados para a união e para as boas ações.

Acho, por isso, que as pessoas não devem perder estes ritmos que nos fazem manter vivos e nos aconchegam cá dentro. Seja que família for e de que forma seja feito. Quando gostamos uns dos outros e nos queremos, devemos manter o espírito aceso de estarmos com quem nos quer bem, com quem nos faz sentir em casa. Porque, lá fora, já temos tantos problemas que a nossa sanidade mental precisa desse escape. Não existe ninguém que não goste de se sentir acarinhado e querido. Não há dinheiro no mundo que pague o prazer de termos com quem partilhar os nossos feitos e que encoste as costas às nossas quando se aproximam desafios ou dificuldades. O ser humano é feito de sentimentos. São eles que regem o nosso bem--estar e a nossa conduta. Sem eles, não somos nada, apenas um vazio. Fazer tudo para proteger a nossa base é fazermos tudo por nós e por quem virá a seguir.