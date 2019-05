O feudalismo do séc. XXI

Na passada terça-feira, em Valongo, a Autoridade Tributária decidiu fazer uma verdadeira viagem de vários séculos no tempo e regressar à Idade Média.

O documento escrito mais antigo que se conhece data de 4000 a.C. Trata-se de um conjunto de tábuas de argila encontradas em Uruk, uma cidade mesopotâmica nas margens do rio Eufrates, hoje região do Iraque. Nesses documentos, utilizados para fins comerciais, já há referência a impostos.

Cerca de 3000 anos a.C., no Egito, o faraó viajava duas vezes por ano pelo reino para assistir à cobrança de impostos aos seus súbitos. Os escribas determinavam a dívida que devia ser cobrada.

A Bíblia, no Génesis, também descreve a cobrança desta forma:

“Há de ser, porém, que no tempo das colheitas dareis a quinta parte ao Faraó, e quatro partes serão vossas, para semente do campo, e para o vosso mantimento e dos que estão nas vossas casas, e para o mantimento de vossos filhinhos.”

Mas são talvez os relatos da Idade Média que mais nos impressionam.

A relação entre senhores e servos traduzia-se no pagamento de tributos de vária ordem por parte destes últimos, garantia de segurança e de um proveito mínimo pela exploração das terras senhoriais.

Os servos pagavam, entre outros, a talha – parte da produção –, a banalidade – uso de fornos e moinhos – e a capitação – apenas por viverem no feudo.

Eram frequentes os episódios de grande violência protagonizados pelos cobradores de impostos sobre os servos com dívidas em atraso.

Com a evolução da organização do Estado, a coleta de impostos tornou-se mais sofisticada e a violência passou de física a psicológica.

Eis-nos chegados ao séc. xxi.

O país é o nosso Portugal, situado a meio da tabela no peso da carga fiscal na lista dos parceiros europeus.

Na passada terça-feira, em Valongo, a Autoridade Tributária decidiu fazer uma verdadeira viagem de vários séculos no tempo e regressar à Idade Média, quando foi para a rua, acompanhada da GNR, organizando uma operação stop para cobrar dívidas ao fisco.

Desde logo, quem fosse apanhado em falta e não pagasse ficava com o automóvel penhorado.

Terá sido, ao que se sabe, a quinta vez que se realiza uma operação deste tipo.

Tal como na Idade Média, em que os cobradores de impostos, acompanhados por soldados ao serviço do senhor, tiravam publicamente os bens ao devedor, também os funcionários do fisco do séc. xxi assim cobraram as dívidas.

O Governo reagiu e proibiu aquela forma de cobrança.

Resta agora saber quem a decidiu e como vai ser responsabilizado.

Como estamos a quatro meses das eleições legislativas, é natural que o processo seja rápido.

Jornalista