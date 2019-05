A aprovação de uma nova Lei de Bases da Saúde está em risco. Fontes próximas do processo (do lado do Governo) consideram ao i que o BE “está irredutível na proibição das PPP” – o que inviabilizará o processo negocial, caso o Bloco vote contra a proposta na sua versão final. E, por uma medida, todo o processo negocial cai por terra, designadamente em áreas como a isenções de taxas moderadoras.

O Governo admitiu, segundo o Público, que o acordo com todos os parceiros de esquerda estava comprometido (só haveria consenso com o PCP) e que a solução poderia ser a abstenção do PSD. Problema? O PSD não viabilizará qualquer texto negociado com o PCP e disse-o ontem claramente. Mais: só aceitará o diálogo se Governo e PS negociarem a proposta dos sociais-democratas. Ao i, o líder parlamentar do PSD, Fernando Negrão, foi muito crítico: “O primeiro-ministro, num debate quinzenal, foi claro ao dizer que a Lei de Bases não é para ser feita com a direita, mas com as esquerdas. O PSD apresentou um projeto-lei que considera ser inclusivo e sem preconceitos ideológicos. O PS cumpra o que prometeu: entregar-se nos braços da extrema-esquerda. Gorando-se essa possibilidade, o PSD tem o diploma que melhor serve a saúde no país e que não está fechado a quem vier de boa-fé!”

Antes desta posição, as mesmas fontes conhecedoras do processo olhavam para as posições do PSD como uma “incógnita” porque não percebiam se o PSD era contra a versão negociada à esquerda ou também a proposta de lei inicial do Executivo. Seja como for, hoje haverá votações indiciárias do grupo de trabalho criado para o efeito. Do lado do Governo, ainda há esperança de que impere o “bom senso”.