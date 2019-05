Cartão não lido

O documentário Ladrões de Tempo, de Cosima Dannoritzer, passou esta semana na RTP. Vale a pena.

Acontece-me sempre que passo nas portagens automáticas. Uma e outra vez, cartão não lido. Desenvolvi a teoria de que se passar rápido a coisa funciona, mas nem sempre funciona. O mais provável é estar ali um bocado a levar com o “cartão não lido”. São segundos, minutos, afinal o que são minutos? O documentário Ladrões de Tempo, que passou esta semana na RTP, mete o tempo – e esse negócio do tempo – em perspetiva. Vale a pena – repete no domingo às 2h30 e dá para ver online.

Cosima Dannoritzer explora o assunto, desde os primórdios que levaram ao rigor na medição no tempo, numa colisão frontal entre dois comboios no Massachusetts em 1853, porque os relógios dos maquinistas não seguiam a mesma bitola temporal, à ideia industrial de que tempo é dinheiro e, por fim, ao princípio contemporâneo de que, tirando partido do tempo dos consumidores, é ainda mais dinheiro. Pagamentos automáticos, móveis com manuais de montagem, a saga de entrar numa cadeia de fast food e, em vez de pedir, perder minutos a navegar pelos ecrãs à procura do menu certo. Ao ponto de hoje parecermos antiquados se queremos simplesmente fazer o pedido ao balcão de viva voz – não é tão melhor o ecrã tátil, deixar ali o pedido certinho e ficar à espera que apareça o nosso número? Ou pagar as compras nas caixas automáticas?

O tempo que deixamos que nos roubem são postos de trabalho que se perdem, resume a certa altura a narradora portuguesa desse trabalho de Cosima Dannoritzer. Tendemos a pensar nos automatismos como uma coisa de robôs sofisticados na grande indústria, mas é isto. A coisa torna-se mais doentia, com fábricas que monitorizam por GPS o tempo que os funcionários demoram a ir à casa de banho, com cancelas à porta do WC para ver quando entram e saem. O documentário recorda um trabalho feito em 2016 pela Oxfam que revelou que, na indústria aviária dos EUA, este tipo de práticas são comuns – os funcionários chegam a ter de usar fraldas para não falharem na linha de limpeza e preparação dos milhares de frangos que abastecem supermercados e restauração. Durante a faculdade trabalhei um verão num call center em que o intervalo disponível para o turno era assim, contado ao minuto, com promessa de descontos no salário caso houvesse um qualquer desvio. Era Lisboa, há pouco mais de dez anos. No documentário, o representante da Oxfam relata que os funcionários chegam a perder 50 dólares por mês em idas à casa de banho.

O tempo que perdemos nas redes sociais – é o nosso tempo, certo, mas quanto vale? “Economia de atenção”, descreve--se em Ladrões de Tempo. Likes e visualizações são vendidos aos anunciantes. Consumimo-nos quando sentimos que perdemos tempo a mais – agora até há apps para nos ajudar a ter mais disciplina, quase que nos dão os parabéns quando conseguimos passar menos x minutos por semana agarrados aos ecrãs – mas não é tão exata a perceção de quanto rende esse tempo. E se o login do Facebook viesse com essa notificação: ontem esteve x minutos ativo, um retorno de y para este, aquele e o outro?

A gestão é complicada, recuperarmos o controlo do nosso tempo é um desafio. No Japão – onde o esgotamento, que esta semana foi formalmente reconhecido pela Organização Mundial da Saúde, é um problema sério de saúde pública – há uma nova profissão: especialistas em redução de horário de trabalho. Um empresário conta a Cosima Dannoritzer que, quando tentou obrigar os funcionários a ir para casa às 21h, cortando a luz e o Wi-Fi, começaram a ir trabalhar de lanterna. É uma espiral difícil de cortar, mas por mais sofisticados que sejam os relógios, por mais pressão externa e interna que exista, por mais ladrões de tempo que se aproveitem do nosso estilo de vida apressado e da facilidade com que prendemos a nossa atenção, talvez fazer um esforço para nos lembrarmos todos os dias que o nosso tempo é finito seja um bom princípio.

