A PSP de Braga vai ter Equipas de Prevenção e Reação Imediata (EPRI), como sucede nos principais comandos, especialmente os metropolitanos de Lisboa e do Porto, brigadas atuando de moto, com grande mobilidade, para combater a criminalidade grave e violenta.

O anúncio partiu do comandante distrital da PSP de Braga, superintendente Pedro Teles, nas comemorações do 142º aniversário daquele Comando, um dia depois dos oito agentes que vão tripular quatro motos, dois em cada veículo motorizado terem terminado com êxito o curso de técnicas de intervenção policial de motociclistas para integrarem as EPRI.

As EPRI são equipas operacionais que se deslocam através de motociclos de alta cilindrada e “caraterizam-se pela sua elevada capacidade reativa”, destacou o superintendente Pedro Teles, “considerando o seu grau de mobilidade num meio urbano caraterizado por fluxos rodoviários saturados” e contribuem para dar corpo aos conceitos de polícia integral justa e em tempo oportuno, “aliando uma elevada capacidade operacional, marcada pelo efeito dissuasor, rapidez e versatilidade, á forte componente de visibilidade policial”, o que vem sucedendo o mais próximo de Braga no Comando Metropolitano da PSP do Porto (foto).

Muita violência no futebol

Referindo-se ao fenómeno desportivo, o comandante distrital da PSP de Braga referiu que “a violência no desporto é claramente uma das principais preocupações do nosso distrito”, quantificando com os 439 incidentes registados na época de 2018/2019, apenas no que diz respeito aos dois principais clubes, Sporting Clube de Braga e Vitória Sport Clube”, pelo que “sentimos ao nível do nosso distrito que os clubes e os organismos da Liga e da Federação têm ainda muito a caminho para percorrer na responsabilização dos adeptos e dos próprios clubes”, ainda segundo afirmou na cerimónia o superintendente Pedro Teles.