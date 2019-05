Durante o fim de semana, o calor vai continuar, com as temperaturas máximas a chegarem aos 35ºC. No entanto, a partir de segunda-feira o calor extremo vai desaparecer. As temperaturas vão descer entre três a seis graus, não ultrapassando os 25ºC.

“No sábado continua o tempo quente. Vamos continuar com valores da temperatura máxima entre os 30 e os 35 graus, com exceção da zona da Serra da Estrela e da faixa costeira da região norte. No domingo continuamos ainda com tempo quente, mas prevê-se já uma descida da máxima no litoral a norte do Cabo Raso”, revelou a meteorologista do IPMA, Maria João Frada, em declarações à Lusa.

A partir da tarde de domingo o tempo fica mais fresco: “A tarde já vai ser diferente com vento fraco e gradualmente a partir da tarde instala-se uma corrente de noroeste moderada com entrada de ar do mar e temperaturas a descer muito significativamente na região da Grande Lisboa e no litoral da região centro e sul”.

Já na segunda-feira a temperatura vai descer entre três a seis graus. “Chegamos a quarta-feira com as temperaturas máximas a não ultrapassar os 20 a 25 graus”, completou.