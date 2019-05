Saybie nasceu em dezembro do ano passado, com apenas 23 semanas e 245 gramas. Após quase cinco meses na unidade neonatal de um hospital em San Diego, na Califórnia (EUA), a bebé teve alta hospitalar.

Quando chegou ao hospital, a mãe de Saybie foi diagnosticada com pré-eclampsia, um problema que surge durante a gravidez relacionado com a pressão arterial elevada. O parto teve de ser antecipado e a bebé nasceu apenas com 23 semanas. Os médicos avisaram os pais que seria pouco provável que Saybie sobrevivesse.

Ao jornal Epoch Times, Trisha Khaleghi, directora executiva do hospital, explicou que, quando nasceu, Saybie “pesava quase o mesmo que uma maçã grande ou um pacote de sumo para crianças”.

A Universidade de Iowa mantém os registos dos bebés mais pequenos do mundo. Apesar de ainda ser prematuro fazer uma afirmação clara, parece que Saybie bateu o recorde de bebé mais pequeno de sempre a sobreviver a um parto prematuro.

Agora, cinco meses depois, Saybie já está em casa com os pais e é uma bebé saudável de dois quilos.