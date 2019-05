A UEFA revelou esta quinta-feira a equipa ideal da Liga Europa, composta por 18 jogadores e elaborada pelo seu painel técnico de observadores, e nela constam dois atletas do Benfica: Grimaldo e João Félix. Na caminhada encarnada, que terminou nos quartos-de-final, o lateral-esquerdo espanhol fez cinco jogos e marcou um golo, enquanto o jovem avançado português realizou seis partidas e marcou três golos - todos no mesmo jogo (4-2 ao Eintracht Frankfurt, na Luz, na primeira mão dos quartos).

Nos atletas escolhidos pelo painel da UEFA surgem ainda mais dois jogadores com ligação (atual ou antiga) ao Benfica: David Luiz, que venceu a competição ao serviço do Chelsea, e Luka Jovic, do Eintracht Frankfurt, que terminou como segundo melhor marcador, com dez golos (só atrás de Giroud, que marcou 11).

Os blues, de resto, são o clube mais representado, com oito jogadores, seguido do Eintracht Frankfurt, com quatro. O Arsenal, finalista vencido, coloca três atletas na equipa ideal, dominada unicamente por estas quatro equipas - curiosamente, o Valência, eliminado nas meias-finais pelos gunners, não vê nenhum atleta entrar nas escolhas.

Equipa ideal da Liga Europa

Guarda-redes: Trapp (Eintracht Frankfurt) e Kepa (Chelsea)

Defesas: Grimaldo (Benfica), Kolasinac (Arsenal), Koscielny (Arsenal), David Luiz (Chelsea), Azpilicueta (Chelsea) e Danny da Costa (Eintracht Frankfurt)

Médios: Hasebe (Eintracht Frankfurt), Kostic (Eintracht Frankfurt), Jorginho (Chelsea) e Kanté (Chelsea)

Avançados: Aubameyang (Arsenal), Giroud (Chelsea), Jovic (Eintracht Frankfurt), João Félix (Benfica), Pedro Rodríguez (Chelsea) e Eden Hazard (Chelsea)