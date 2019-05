Maior apreensão de droga ‘khat’ em Portugal feita no Aeroporto do Porto

Maior apreensão de droga ‘khat’ em Portugal feita no Aeroporto do Porto

A Polícia Judiciária fez a maior apreensão de um tipo de droga, “khat”, em Portugal, ao todo 255 quilos, no Aeroporto do Porto, numa operação da Diretoria do Norte da PJ.