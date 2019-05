Eduardo Veiga e o navegador Justino Reis estão confiantes para aquele que é dos eventos mais populares e mediáticos do ano, depois de ter subido ao pódio do Grupo X2 no último Rali Vila Medieval de Ourém.

A mítica pista de Lousada recebe assim a competição de Clássicos da prova portuguesa, pontuável para o Campeonato do Mundo de Ralis, evento que o piloto de Águeda aguarda com expectativa.

“Lousada tem sempre milhares de espectadores e um ambiente fantástico, seja nos ralis ou no ralicross”, começou por referir Eduardo Veiga, salientando que “vamos tentar dar espetáculo para o público e, claro, lutar pelos primeiros lugares entre os Clássicos”.

“É um evento muito mediático e por isso também queremos maximizar a exposição e o retorno dos nossos patrocinadores”, acrescentou Eduardo Veiga.