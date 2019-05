Apesar de ter a carreira marcada por vitórias e títulos, Carlos Fernandes nunca disputou a principal prova automobilística mundial que se realiza em Portugal, revelando esta quinta-feira “aguardar com grande expectativa” esta sua participação, ao mesmo tempo que acumulará pontos importantes para o troféu dos 208 R2.

O piloto de Sintra, que este ano se estreou também na Peugeot Rally Cup Ibérica, entende “ser este um momento especial na minha carreira iniciada há cerca de dez anos”.

“Qualquer piloto em Portugal quer disputar este rally e eu não sou exceção, sabemos que este ano estamos integrados numa nova competição, com um carro diferente, por isso o grande objetivo é terminar o rali”, afirmou Carlos Fernandes.

“Fizemos um pequeno teste para afinação do carro antes do rally, mas estou expectante para ver como serão os troços e qual a performance do 208 R2 numa prova como esta., em que deveremos ter muito público a apoiar-nos e por isso vamos tentar desfrutar desta experiência e lutar por um bom resultado no troféu”, acrescentou Carlos Fernandes.

Depois do shakedown desta quinta-feira, em Baltar, Paredes, a competição da Peugeot Rally Cup Ibérica disputa-se integralmente na sexta-feira, com as duplas passagens por Lousã, Góis e Arganil, e a famosa Super Especial de Lousada.