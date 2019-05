O ministro-Adjunto e da Economia, Pedro Siza Vieira, afirmou na abertura do Portugal-SADC, esta quinta-feira, que Portugal é o “melhor embaixador dos países da Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral (SADC) junto da União Europeia”, alegando que o aprofundamento das relações vai trazer benefícios para ambos.

“Podem contar com Portugal para ser o melhor embaixador junto da União Europeia dos países da SADC, e para ser um parceiro leal de negócios”, disse Siza Vieira.

A SADC é uma região económica que se estende desde a República Democrática do Congo até à África do Sul, atualmente conta com a participação de 16 países, incluindo Angola e Moçambique.

No seu discurso o ministro-adjunto e da Economia defendeu que “a integração económica para o desenvolvimento é a melhor maneira de avançar e aproveitar todo o potencial da região africana, com o seu dinamismo, energia, população muito jovem, para alcançar um crescimento económico significativo que deve ser generalizado e em beneficio de toda a população”.

Deixou a promessa de que a presidência rotativa da União Europeia, que Portugal terá em 2021, vai ser dedicada ao aprofundamento das relações entre a UE e o continente africano.