Na próxima sexta-feira começa a Worten Game City, evento de gaming realizado pela marca Worten, que se realizará na Cordoaria Nacional, em Lisboa. Com a duração de três dias, o evento contará com mais de 2 mil jogos para os visitantes experimentarem e 30 horas de gaming.

“Vamos ter uma arena principal com mais de 1000 m², o Temple Worten Game Ring, uma área onde vão decorrer vários torneios de FIFA19, CS:GO, LoL e Fortnite e onde vão estar em competição equipas de gamers profissionais e amadores, numa dinâmica inédita”, como afirma a responsável de marketing do evento, citada pela publicação Dinheiro Vivo.

Algumas das equipas profissionais de gaming que vão estar presentes na Worten Games City são, os For The Win, Grow uP Gaming, Tropa Suprema, Electronik Generation, Panthers e Sporting Clube de Portugal. Existem ainda prémios de 5 mil euros para as finais dos jogos CS:GO e LOL.

Para além dos jogos, vão existir atividades como concertos, experiências de realidade virtual e aumentada, uma área de jogos de tabuleiro ou até meet&greets com youtubers, como enuncia a diretora de marketing da Worten, Inês Drummond Borges, citada pela mesma publicação.

De acordo com Inês Drummond, a Worten pretende investir um milhão de euros no gaming, tendo em conta que 7% das vendas da marca durante o ano passado se deveram a esta mesma atividade. “O crescimento da indústria do gaming é uma tendência global e Portugal não é exceção. No nosso país, atualmente, o mercado de gaming tem um valor estimado de 250 milhões de euros”, como refere a diretora de marketing do evento.