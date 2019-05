A Efacec acaba de consolidar a sua experiência na área do ambiente ao participar na construção da maior central de biogás da Europa, localizada em Korskro, na Dinamarca. A infraestrutura, agora oficialmente inaugurada, já se encontrava em funcionamento, tendo iniciado a operação 12 meses após o início do projeto, e vai produzir cerca de 37 milhões de Nm3 (normal metros cúbicos) por ano, que serão encaminhados para rede de gás natural do país. Este projeto representa um negócio avaliado em 9,3 milhões de euros para a Efacec, explica a empresa portuguesa em comunicado.

A central de biogás, pertencente à empresa Nature Energy e assenta num princípio de economia circular. Enquanto um dos principais empreiteiros do projeto, a Efacec teve a seu cargo o design, construção, entrega e instalação de máquinas e equipamentos elétricos, incluindo o sistema SCADA.

Entre os ganhos ambientais desta infraestrutura destacam-se o processamento de 708 mil toneladas anuais de biomassa, das quais 521 mil toneladas são estrume, 100 mil toneladas são palha da cama dos animais, silagem de relva e culturas energéticas, e as restantes 87 mil toneladas são subprodutos orgânicos.

A empresa garante ainda estar focada na investigação e desenvolvimento tecnológico de soluções que contribuam para um mundo mais sustentável, sendo um importante player internacional na área do ambiente, oferendo soluções “chave-na-mão” e customizadas para os seus clientes. As soluções disponibilizadas vão desde a conceção e projeto à realização e exploração de sistemas, como estações de tratamento de água e de efluentes, estações de captação, bombagem e adução de água, exploração dos sistemas desde a automação de processo, controlo e monitorização, despoeiramento, ensilagens e transportes pneumáticos e mecânicos, sistemas de telegestão e indústria.