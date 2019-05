Foi bom, mas está a acabar. Depois de seis temporadas, Eden Hazard deverá despedir-se do Chelsea - e fá-lo em grande: no que terá sido o último jogo com a camisola dos blues, apontou dois golos na vitória robusta (4-1) sobre o Arsenal, na noite desta quarta-feira, para a final da Liga Europa.

No fim da partida, questionado sobre o futuro, o internacional belga foi o mais honesto possível. "Penso que foi a minha despedida, mas no futebol nunca se sabe. O meu sonho era jogar na Premier League e fi-lo num dos maiores clubes durante sete épocas. Agora é altura de um novo desafio", revelou o atacante de 28 anos, assumindo ainda que o futuro deverá ficar definido "nos próximos dias".

Hazard começou a carreira profissional nos franceses do Lille em 2007, ainda com 16 anos. Após quatro épocas e meia na primeira equipa (com um campeonato e uma Taça de França ganhos), mudou-se para o Chelsea a troco de 35 milhões de euros. Nos blues viria a tornar-se figura de topo, conquistando dois campeonatos, uma Taça de Inglaterra, uma Taça da Liga e duas Ligas Europa: uma logo na primeira época, batendo o Benfica na final (2-1, em 2012/13), e outra agora frente ao Arsenal.