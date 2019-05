Pouco depois de os jacarandás florirem, eles chegam. Como um imenso bando de aves migratórias, a cada primavera tomam conta do Parque Eduardo VII e ali passam uma temporada, num exuberante ritual de acasalamento. Quem tem o olho vivo e sente a imaginação sacudida por algo mais do que as penas, as cores, pela íntima agitação que torna os livros vidas do avesso (à primeira vista não passam de um belo sepulcro), percebe como ali se ergue uma ruidosa cúpula. Os bibliófilos escolhem as horas mortas para se lançarem na bamburrice. Caçam no meio daquela penetrante selvajaria. Com mãos aracnídeas, percorrem com uma atenção miudíssima os espaços onde uma descoberta pode ser feita, algo mais do que uma simples pechincha, um lucro pessoalíssimo.

Diz-nos a propaganda que a Feira do Livro de Lisboa está maior ainda nesta sua 89.a edição, tem novos participantes e uma série de pavilhões extra face à do ano passado. Mas não vamos, para já, puxar do cinto e medir o estado de obesidade de um evento que se espraia tanto mais quanto as suas águas se tornam cada vez mais rasas. Aqui, e agora, tratemos desse visitante que recolhe ao parque com aquela quase ingénua esperança, o “literato cantabile”, que busca essa escada que se sobe como pelos degraus de si mesmo. A ideia é bela, e Jorge Roque fez uma série a partir dela. Mas foi o poeta brasileiro Torquato Neto quem nos situou neste tempo deprimido, em que já não há cafés, e a conversa em volta embalada pelas leituras deixa a maioria indisposta. “Agora não se fala mais/ toda palavra guarda uma cilada/ e qualquer gesto é o fim/ do seu início// Agora não se fala nada/ e tudo é transparente em cada forma/ qualquer palavra é um gesto/ e em sua orla/ os pássaros de sempre cantam/ nos hospícios”.

A feira vai aproveitando a inclinação natural das coisas e, este ano, a organização está orgulhosa de uma parceria com a Navigator Company, providenciando 60 mil sacos de papel feitos a partir de árvores plantadas para esse fim. É uma medida louvável, generosa, etc. Mas, depois de uma visita à feira, o que ainda a justifica é a mesma velha história de amor. O papel sujo que se desdobra nessas extensões assombrosas ou que também se perde em inanidades estupidificantes. O livro é só um longo alcance na memória e na imaginação dos homens: dá para o melhor como para o pior. Mas voltando à paixão, poucos a cantaram com tal honestidade de meios como o fez o escritor checo Bohumil Hrabal nesse desamparado hino aos pássaros de sempre que, nas épocas piores, ficam confinados a hospícios e outros recantos degradados. Chama-se Hanta, curiosamente, o personagem da belíssima novela Uma solidão demasiado ruidosa (ed. Afrontamento), e este alter ego de Hrabal trabalha na cave de um depósito de reciclagem, tal como fez o autor nos anos 1950. No fundo, ocupa-se da destruição dos livros, operando uma velha prensa que o que faz é comprimir livros e papel velho. Diante do génio das civilizações que lhe passam pelas mãos como condenados, Hanta folheia-os, espanta-se, salva alguns, ao ponto de atulhar a casa desses tesouros desprezados. Mas leia-se esta passagem encantadora em que este bibliófilo do quinto dos infernos se nos apresenta: “Há trinta e cinco anos que prenso papel velho e livros, há trinta e cinco anos que me sujo de letras, de tal modo que me pareço com as enciclopédias de que durante esse tempo todo devo ter prensado pelo menos três toneladas: sou um cântaro cheio de água viva e água morta, basta inclinar-me um pouquinho e jorram de mim ideias lindas; sou culto independentemente da minha vontade e, assim, nem sei bem quais as ideias que são minhas, e saídas da minha cabeça, e que ideias li. Foi assim que, durante estes trinta e cinco anos, me liguei a mim próprio e ao mundo à minha volta; é que, quando estou a ler, afinal, não leio, apenas colho com o bico uma bela frase e chupo-a como um rebuçado, como se bebericasse um cálice de licor durante muito tempo, até que a ideia se espalhe em mim como o álcool; ela dissolve-se em mim tão lentamente que penetra não só no meu cérebro e no coração mas pulsa também nas minhas artérias até às raízes dos capilares”.

E aqui, leitor, eu peço que se já viste o amor aos livros expresso com um grau de eloquência comparável a esta, por favor, dá-me isso a ler. Mas a citação aqui ainda nos levará mais longe, e ajudará a perceber como se torna útil investigar a realidade que temos diante de nós através dessa tão apurada lente de quem sabe perder o caminho e reencontrar-se na floresta das bibliotecas mais numerosas. Diz-nos Hanta que as suas deambulações pelas caves, esgotos, cloacas e estações de tratamento de Praga se enriqueciam estendendo sobre essas extensões subterrâneas o eco dos clássicos, e como se admira e treme de emoção “pensando em Hegel, que me ensinou que a única coisa que nos pode assustar no mundo é o que ficou calcificado, é o horror das formas petrificadas e moribundas, que a única coisa que nos pode alegrar é que, não um indivíduo, mas a sociedade dos homens consiga rejuvenescer com a luta, conquistar, sob novas formas, o direito a uma vida nova”.

Ora, esta noção vem no seguimento de uma dessas descobertas que se fazem longe das zonas luminosas, asséticas, noslugares onde não se atrevem a mergulhar aqueles espíritos que concebem a cultura como um meio higiénico, um modo de esterilizar o ambiente ao seu redor. Hanta conta que as suas visitas ao subterrâneo lhe valeram o encontro com dois limpadores de canos de esgotos que, a par desse trabalho estavam a meio de um projeto académico, um livro sobre a vida nas cloacas e canais que atravessavam Praga. E para o protagonista de Hrabal, entre outras revelações fascinantes que se podem fazer ao nível das estações onde se tratam os excrementos, o que mais o intrigou foi “um relatório académico sobre as guerras totais que as ratazanas e os ratos travavam entre si, tal qual como os homens”. E diz-nos que aprendeu com aqueles limpadores de esgotos com formação académica que, de cada vez que um grupo sai vitorioso desta luta de vida ou de morte, para reinar sobre todas as imundícies e excrementos que correm pelos esgotos, logo a força vencedora se divide dialeticamente em outros dois novos campos, “assim como se fracionam os gases e os metais e tudo quanto é vivo no mundo, para que, através da luta, seja retomado o movimento vital”.

Serve-nos bem esta lição para perceber a debilidade cultural de uma época em que se investe num prestígio mundano e que recai sobre os feitos individuais, a pequena vaidade desses copistas celerados que batem à máquina os mesmos enredos inócuos, e, de resto, mantêm as tréguas que nos conduzem à estagnação, a esta paz podre, defendida a todo o custo. E nem da juventude se veem sinais da fúria renovadora que, de tempos a tempos, fazia a guerra para tornar o ar respirável.

E com todo este balanço, podemos perceber quão vão se torna o contentamento da APEL que, a cada ano, nos vem com números, com gráficos de vendas, métricas estapafúrdias, como se prestasse contas diante de uma assembleia de acionistas. Mas agora, se já tratámos do literato, passemos à lista de novidades que deveriam ter vindo à cabeça. Este ano vamos ter 328 pavilhões, mais 32 do que em 2018, e há 25 novos participantes. A zona da restauração contará com mais oito espaços a juntar aos 34 que já lá estavam. E, com 636 marcas editoriais representadas, a APEL calcula que esta gigantesca montra conte com 100 mil títulos diferentes. Quanto a visitantes, a ambição é voltar à marca de meio milhão até ao encerramento da feira, no dia 16 de junho. A nível de saldos, a Hora H mantém-se de segunda a quinta-feira, entre as 21h e as 22h, mas apenas na segunda e terceira semanas do evento. Na programação haverá, uma vez mais, inúmeras atividades dedicadas às crianças e a dose habitual de barafunda e foguetório para esconder que, nos aspetos decisivos, há muito que a Feira do Livro de Lisboa se calcificou. Assim, haverá sessões de leitura, encontros com escritores, palestras, oficinas de artes plásticas, espetáculos de música e dança... Quanto a guerras, nada. Infelizmente, para se ter uma ideia mais viva dos conflitos que animam a literatura, talvez os homens de cultura hoje tenham menos a ensinar-nos que os ratos.