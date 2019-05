Entre 15 de junho e 15 de setembro a circulação de carro para as praias da Arrábida será cortada. Medida será implementada devido ao programa ‘Arrábida sem Carros’.

De acordo com o site da Câmara Municipal de Setúbal, o troço entre o segundo túnel da Figueirinha e o parque de estacionamento do Creiro, entre as 8h e as 20h, e o troço entre a estrada de acesso ao Portinho, depois da Casa do Gaiato, e o Portinha da Arrábida entre as 8h e as 19h, estarão cortados.

No entanto, nem tudo está perdido. A autarquia sugere que as pessoas utilizem os transportes públicos para se deslocarem para as praias.