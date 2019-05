Um choque em cadeia ocorreu ao final da tarde desta quarta-feira, na cidade de Braga, envolvendo cinco automóveis, com vários feridos, mas todos eles sem grande gravidade.

O acidente de viação em série ocorreu num dos locais mais críticos da cidade, a Rua do Caires, em Maximinos, no sentido sul-norte, perto do acesso à estação ferroviária, sendo a zona palco de um elevado número de colisões rodoviárias.

No local estiveram o INEM, os Bombeiros Sapadores de Braga e a Esquadra de Trânsito do Comando Distrital de Braga da PSP.