Os militares da GNR que pediram a uma prostituta que fizesse continência foram alvo de processos disciplinares e vão ser afastados do contacto com o cidadão. Os dois militares integram o efetivo do Destacamento Territorial de Loulé e “serão transferidos preventivamente para o Comando da Unidade, em Faro, para o desempenho de funções que não implicam o contacto com o cidadão”, informa a GNR, em comunicado. Manter os dois militares “na área onde os factos serão investigados é considerado incompatível com o decoro, a disciplina e a boa ordem do serviço”, justifica a força de segurança.

Em causa está um vídeo difundido nas redes sociais, filmado a partir de um carro patrulha, no qual se ouvem duas vozes distintas de dois militares. No vídeo, vê-se o carro a aproximar-se da mulher, enquanto, através do megafone, o militar pede continência. Chegados junto da mulher, os homens trocam algumas palavras com ela e, antes de seguirem caminho, ordenam “à vontade”, mas “não à vontadinha”.

GNR condena comportamento

Durante a manhã desta quarta-feira, a GNR já tinha reagido em comunicado, condenando a atitude dos dois homens e garantindo que tinha desencadeado diligências para localizar o sítio onde tudo ocorreu, bem como para identificar os dois militares.

“Vem o Comando da Guarda informar que não se revê, nem tolera a adoção deste tipo de conduta, a qual é contrária aos padrões de atuação dos seus militares e aos princípios fundamentais que norteiam a sua qualidade de agentes de força pública e órgãos de polícia criminal”, começava por escrever fonte do gabinete de comunicação daquela força de segurança. “Tal comportamento cívico desvia-se de uma atuação que se exige, em todas as circunstâncias, íntegra e profissionalmente competente”, assegurava a GNR, notando por fim que “continuará a pugnar pela erradicação deste tipo de atos, embora consciente de que se trata de um caso isolado e, por isso, não representativo dos cerca de 23 000 mulheres e homens que, diariamente, fazem da GNR uma Instituição prestigiada, de referência e em quem os portugueses continuam a confiar”.