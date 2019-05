Se tem luz em casa, no trabalho ou até na rua, considere-se um sortudo. É que, se para nós ter luz é quase tão natural como respirar, o mesmo não acontece com os cerca de 840 milhões de pessoas a nível mundial que não tinham acesso a este bem tão precioso em 2017. Atualmente, ainda são 770 milhões. Estas são as principais conclusões da mais recente análise levada a cabo pela Agência Internacional de Energia, a Agência Internacional de Energias Renováveis, o Banco Mundial, a Organização Mundial da Saúde e ainda a Unidade de Estatísticas das Nações Unidas.

A tendência de diminuição do número de pessoas sem acesso à eletricidade é uma realidade, mas a verdade é que ainda há muito trabalho pela frente e, por isso, estas organizações consideram que, sem ações mais sustentadas e aceleradas, 650 milhões de pessoas ainda estarão sem acesso à eletricidade daqui a pouco mais de dez anos, em 2030.

O relatório indica que, entre 2010 e 2016, o número de pessoas sem este bem passou de 1,2 mil milhões para mil milhões. No ano seguinte, o número voltaria a diminuir: 840 milhões não tinham acesso à eletricidade em 2017.

Índia, Bangladesh, Quénia e Myanmar estão entre os países que mostraram mais progressos desde 2010, apesar de os dados ainda serem dramáticos.

O relatório Tracking SDG7: The Energy Progress Report mostra ainda que foram feitos grandes esforços ao longo dos últimos anos para implementar tecnologia de energia renovável a fim de melhorar a eficiência energética em todo o mundo. Mas, pelos vistos, não serão suficientes para conseguir os Objetivos de Desen-volvimento Sustentável (ODS) no âmbito do acesso à energia até 2030: assegurar o acesso universal a serviços energéticos acessíveis, fiáveis e modernos; aumentar substancialmente a quota de energias renováveis; conseguir o dobro da taxa global de melhoria na eficiência energética; melhorar a cooperação internacional para facilitar o acesso à pesquisa e tecnologia de energia limpa; e expandir a infraestrutura e modernizar a tecnologia para fornecer serviços energéticos modernos e sustentáveis a todos os países em desenvolvimento, em especial aos países menos desenvolvidos.

Por outro lado, o relatório revela que a população sem energia limpa para cozinhar totalizou os 3 biliões em 2016, número distribuído por países africanos e asiáticos. “O uso generalizado de combustíveis e tecnologias poluentes para cozinhar continua a representar sérios problemas de saúde e socioeconómicos”, lê-se na análise.

Já a energia renovável foi responsável por 17,5% do consumo total de energia global em 2016. O uso de energias renováveis para gerar eletricidade aumentou rapidamente, mas foram feitos menos avanços no calor e no transporte. Nesse sentido, “é necessário um novo aumento substancial de energia renovável para que os sistemas de energia se tornem acessíveis, confiáveis, sustentáveis, com foco em usos modernos”, lê-se no relatório.

Portugal não faz parte deste cenário. Ao i, fonte da Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) avança que “não possui informação de situações de não acesso ao serviço de eletricidade [no nosso país]”, garantindo ainda que “a eletricidade é um serviço universal em que todos, a todo o tempo e em todo o lugar têm assegurado o direito de acesso, não podendo ser recusado um pedido de ligação à rede”, garante.

Preocupação na África Subsariana Dos 650 milhões de pessoas que em 2030 ainda poderão não ter acesso à eletricidade, a maior parte estará a viver na África subsariana, sendo esta a região mais problemática. As organizações que realizaram esta análise referem que, em 2017, 573 milhões de pessoas não tinham acesso a este bem nessa região.

“Estou particularmente preocupado com a dramática falta de acesso a energia confiável, moderna e sustentável em certas partes do mundo, especialmente na África subsariana, uma região onde precisamos realmente de concentrar os nossos esforços. A AIE continuará a cooperar com países e organizações para garantir que as soluções bem-sucedidas sejam implantadas com eficiência”, não deixando ninguém para trás, garantiu Fatih Birol, diretor executivo da Agência Internacional de Energia.

Francesco La Camera, diretor-geral da Agência Internacional de Energias Renováveis, considera que a energia renovável e a eficiência energética são fundamentais para o desenvolvimento sustentável, “permitindo o acesso à energia, estimulando o crescimento económico, criando emprego e melhorando a saúde”. “Podemos estender a transição energética a todos os países e garantir que os benefícios cheguem às comunidades mais vulneráveis”, disse, acrescentando que a associação que dirige “fortalecerá o envolvimento com os membros e parceiros-chave para facilitar soluções concretas para construir um futuro de energia sustentável para os benefícios de toda a humanidade”.

Casos mediáticos A imagem correu o mundo e sensibilizou quem a viu: no Peru, Víctor Martín Angulo Córdoba, de 12 anos, foi filmado a estudar na rua, debaixo de um candeeiro, porque não tinha luz em casa. Segundo o relatório Tracking SDG7: The Energy Progress Report, em 2016, dois milhões de pessoas não tinham acesso à eletricidade no Peru, sendo, por isso, o caso de Víctor um entre muitos.

Mas, agora, a sorte parece ter mudado para este jovem: Yaqoob Yusuf Ahmed Mubarak, multimilionário de 31 anos, decidiu ajudar a criança uma vez que também ele viveu uma história semelhante. Viajou do Médio Oriente para o Peru e, segundo a imprensa internacional, prometeu reconstruir a casa deste jovem. Na altura, também o autarca local ficou sensibilizado com a questão, oferecendo-se para pagar o material escolar.

“Agradeço às pessoas que fazem isto por mim, agradeço-lhes muito pela gentileza e pelo tempo de virem à minha humilde casa”, agradeceu o jovem peruano, citado pela imprensa local.

O caso não é único e acontece em vários países do mundo. Em 2015, Balinder Singh, que vivia na Índia, foi também encontrado a estudar na rua aproveitando a luz de um poste de eletricidade. Da Índia saltamos para as Filipinas, onde a história também se repete. Daniel Cabrera tinha nove anos também em 2015 e vivia numa tenda sem eletricidade, com a mãe e com um irmão, depois de a casa em que viviam se ter incendiado. Foi encontrado a estudar também no meio da rua, aproveitando a luz de um McDonald’s local. E também esta história teve um final feliz: uma onda de solidariedade mundial conseguiu arrecadar fundos suficientes para que Daniel tivesse os estudos pagos até à faculdade.