O empresário Joe Berardo pediu, através da sociedade de advogados Saragoça da Matta & Silveiro de Barros, a gravação da sua audição na II Comissão de Inquérito à Caixa. Os deputados já foram notificados do pedido, apurou o i.

O pedido da gravação e transcrição de áudio da audição tem por objetivo processar os deputados da comissão. O advogado do empresário, André Luiz Gomes, chegou a considerar ilícita a transmissão da audição pelo canal do Parlamento ( AR TV), depois de ter solicitado que as televisões não gravassem a audição.

O presidente da comissão, o deputado do PSD Luís Leite Ramos, alegou que o pedido para não se transmitir a audição pela ARTV foi feito momentos antes do início da audição. Razão pela qual só acedeu a que as televisões não captassem imagens de Joe Berardo. A audição realizou-se no passado dia 10 de maio.

O que está em causa é um processo pela proteção de imagem do empresário. De realçar que as declarações de Joe Berardo provocarem uma onda de indignação de deputados, uma vez que o empresário assumiu que não tinha dívidas à Caixa. Entretanto, o conselho das Ordens Nacionais está a avaliar se Joe Berardo deve manter a Grã-Cruz da Ordem do Infante D. Henrique.