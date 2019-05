O FC Porto garantiu esta quarta-feira o 23.º título nacional de juniores da sua história, coroando assim uma época perfeita para o escalão - recorde-se que já havia conquistado a UEFA Youth League, correspondente à Liga dos Campeões da categoria.

Os jovens dragões entraram para a última jornada da fase de apuramento de campeões com um ponto de vantagem sobre o Benfica, pelo que dependiam apenas de si para celebrar. E assim foi: o triunfo por 2-0 sobre o Braga, com golos de Ángel Torres, na primeira parte, e Romário Baró, na segunda, permitiu ao FC Porto conquistar o primeiro campeonato em três anos.

No Seixal, o Benfica bateu o Sporting pelo mesmo resultado, com golos de Umaro Embaló e Ronaldo Camará, mas o desfecho revelou-se insuficiente para a revalidação do título conquistado na temporada passada. As águias acabaram a época com 36 pontos, menos um que o campeão - o Sporting fez apenas 18, podendo ainda ser ultrapassado no terceiro posto pelo Leixões, que joga em Alverca no sábado.