Três pessoas foram detidas, em França, na sequência de uma operação da Polícia Nacional de França e da Guarda Civil espanhola, de forma a desmantelar um grupo de pessoas suspeito de roubar mapas das bibliotecas europeias. Os suspeitos roubavam os mapas e depois vendiam-nos.

Seis propriedades em Espanha e França foram alvo de buscas, durante o dia 20, resultando na detenção de três suspeitos e à apreensão de seis mil euros que tinham em sua posse, revelou a Europol em comunicado.

“O ‘modus operandi’ estava bem definido: um dos membros do grupo de crime organizado entrava numa biblioteca a fingir ser um investigador com interesse na consulta dos arquivos. O indivíduo distraía então o bibliotecário e aproveitava a oportunidade para cortar papel de livros do século XVI, principalmente mapas antigos”, explicou a Europol.

Depois de roubados, os detidos vendiam as peças no mercado criminal de bens culturais.