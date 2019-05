O Comando Territorial da Guarda, através do Posto Territorial de Seia, deteve um homem com 47 anos, por posse de arma proibida, no concelho de Seia, no âmbito de uma sua investigação por crime de violência doméstica. A investigação decorria há cerca de dois meses. O homem é suspeito de agredir fisicamente a sua mãe, de 75 anos.

A GNR deu cumprimento a um mandado de busca domiciliária e apreendeu 15 espingardas de caça, oito cartucheiras, 1.275 cartuchos e 63 munições, três detonadores, um revólver, uma mira telescópica e uma caixa com pólvora.

O detido foi presente ao Tribunal Judicial da Comarca de Seia, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de termo de identidade e residência, segundo o oficial de Comunicação e Relações Públicas do Comando Territorial da Guarda, major Cláudio Saraiva.