A linha do Norte entre o Carregado e o Cartaxo que estava cortada já se encontra aberta. O incêndio, causa do corte temporário da linha, encontra-se em fase de resolução, segundo fonte do Comando distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Santarém, citada pela TVI,

Durante uma hora, dois Alfa Pendular estiveram parados na linha, um em cada sentido, e também um Intercidades, que seguia no sentido Norte-Sul.

O CDOS afirma que há mais três fogos entre o Carregado e a localidade de Setil, no Cartaxo.